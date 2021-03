Ricardo Peláez habló tras la goleada a manos del América

¿Ha pasado por tu cabeza tirar la toalla?

“No ha pasado por mi cabeza, simplemente ya lo expliqué, dar la cara, tener vergüenza y tener un poquito de madre, después de lo de ayer, que no hemos sido competitivo, no voy a tirar la toalla, simplemente ahí está mi renuncia, me voy a ir sin un finiquito, no voy a cobrar ni un centavo, no se preocupen por mí. No voy a tirar la toalla, pero creo que vamos avanzando, porque antes no se clasificaba. Me considero muy competitivo y ganador, quédense tranquilos, quiero ganar con Chivas y Vucetich es el técnico adecuado”.

Peláez agregó estar avergonzado por la manera de caer ante el América y que es momento de darle la cara a sus fanáticos y no volver a cometer este tipo de errores.

“Estamos avergonzados de la actuación que hemos tenido ayer y que hemos tenido a lo largo del torneo, no hemos estado ni cerca del espectáculo y de los resultados que la gente quiere de Chivas, es para darles la cara y responder sus preguntas, somos responsables, aún queda parte del torneo y en esta parte final queremos cumplir con la demanda, quiero decirles que estamos totalmente avergonzados, porque no es digno de la gran afición de Chivas”.

Peláez afirmó que él es el máximo responsable y que si los jugadores siguen dando actuaciones como la de ayer, muchos se irán en verano del equipo.

“Es una responsabilidad compartida, la directiva en su rol, y el armado del equipo, es compartido y todos estamos siendo evaluados, no es crisis, pero sí hay una gran molestia, no es admisible, hay que tener vergüenza, hacer algo, mandar un mensaje y yo soy el máximo responsable, hubo una gran entrada, una gran expectativa, lo mínimo que se puede pedir, es entregarse en cuerpo y alma, hay una gran responsabilidad y lo asumo. Con actitud de ayer muchos no van a seguir en Chivas o nos partimos la madre o no van a seguir en chivas, si no se parten el alma, ya no van a estar en el equipo, el que no se entreguen ya no estará acá”.

