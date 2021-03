La búsqueda

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El Contador Tárrega.-

A finales de los 70’s sonaba fuerte el grupo británico Supertramp, que se convirtió en mi favorito en mis épocas de “rockero sin causa”.

Uno de sus primeros éxitos fue una canción llamada “The Logical Song” (La Canción Lógica). En ella, el intérprete (Roger Hodgson) usaba una serie de adjetivos que rimaban con la palabra “logical”, y su aguda voz le imprimía un cierto matiz de desesperación, acorde con lo que decía la canción. Palabras más, palabras menos, esto es lo que decía (buscando más el sentido de la canción que una traducción literal):

“Cuando yo era joven, la vida parecía ser maravillosa, un milagro, oh sí, era bella, mágica. Los pájaros en los árboles parecían mirarme mientras cantaban felices, gozosos, juguetones.

Pero entonces me mandaron lejos para que aprendiera a ser sensato, lógico, responsable, práctico. Y me enseñaron un mundo en el que podía ser tan dependiente, indiferente, sin sentimientos, cínico.

Aprendí que debes cuidar lo que dices o te pueden tachar de radical, liberal, fanático o criminal. Y te dicen ‘firme aquí para que podamos considerarlo una persona aceptable, respetable, presentable’…un vegetal.

A veces, cuando todo el mundo duerme, me surgen preguntas demasiado profundas para un hombre simple como yo. Sé qué sonará absurdo, pero por favor, alguien dígame quién soy yo”.

La gran pregunta que todos en algún momento nos podemos llegar a hacer. ¿Quién soy yo? No hay nada de malo y hasta es natural el llegar a tener esa duda. Nos bombardean tantas voces, como en la canción, que podemos sentirnos confundidos. El problema viene cuando queremos que alguien nos dé la respuesta. Los amigos, la pareja, los padres…y tratamos de cumplir las expectativas de lo que los demás esperan o dicen que debemos ser, lo cual muchas veces nos deja con una sensación de ser inadecuados, débiles o incompletos.

Por supuesto, yo tampoco pretendo tener esa respuesta que solo a cada persona le corresponde descubrir, pero si en algo ayuda, me gustaría compartir tres cosas que creo te pueden ayudar a encontrar tu respuesta.

1.- Aprende a estar a solas contigo mismo. Muchas veces no sabemos hacer eso. Estamos solos en la casa y le prendemos a la tele, aunque no la veamos, pero a toda costa queremos evitar ese inquietante silencio. O a la primera oportunidad de estar a solas nos abalanzamos sobre las redes sociales (esas nuevas tiranías en las que también a veces parece que queremos encontrar nuestra respuesta). Pero no hay nada de malo en estar a solas y en silencio, pues así es como podemos encontrar a nuestro maestro interno. Las respuestas a esa y otras preguntas de la vida están en tu interior. Todo lo que tienes que hacer es mirar, escuchar y confiar.

2.- Sea lo que sea que hagas, hazlo con excelencia.- Martin Luther King lo dijo así: “Cuando un hombre es llamado para barrer las calles, debe barrer como compuso música Beethoven, o como pintó Miguel Ángel, o como escribió poesía Shakespeare. Debe barrer tan bien, que todas las huestes del cielo y de la Tierra se detengan y digan: ‘Aquí vivió un gran barrendero de calles que hizo bien su trabajo’”. El hacer las cosas con excelencia te ayudará a sacar a la superficie lo mejor de ti, que forma parte de lo que realmente eres.

3.- Proponte metas que te ayuden a ser cada vez mejor. Evita quedarte en una zona de mediocridad, busca un crecimiento personal, y eso te llevará a un círculo virtuoso que finalmente te llevará a encontrar la respuesta que buscas. J.C. Penney, creador de las cadenas de tiendas del mismo nombre, dijo: “Déme un empleado de almacén con metas, y yo le daré un hombre que hará historia. Déme un hombre sin metas, y le daré un empleado de almacén”.

La búsqueda por encontrar quién eres puede ser larga, pero no desesperes. En tanto que sientas que estás avanzando, vas por buen camino. Como dijo Jorge Bucay: “Tal vez, la felicidad es la certeza de no saberse perdido”. O en palabras de Supertramp, de no tener que decir con desesperación: “Por favor, alguien dígame quién soy yo”.

