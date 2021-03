Real Madrid avanza a Cuartos de la Champions

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Real Madrid rompió el malefició de los Octavos de Final de los últimos dos años y sin ninguna complicación le pasó por encima al Atalanta con marcador de 3-1 en el Estadio Alfredo di Stéfano para un 4-1 en el global y avanzar a los cuartos de final de la UEFA Champions League

El Madrid fue mejor, mostró una cara que en LaLiga no se ve porque saben que la Champions tiene un romance con ellos y que solo es cuestión de volver a enamorar al torneo para seguir de la mano y esta serie contra Atalanta así fue. Los de Zidane no se desesperaron, Vinicius se quiso echar el equipo al hombro con su velocidad, pero mostró que le sigue faltando para ser un jugador élite, que no solo ímpetu y ganas puede ser el referente que se busca en el Madrid.

Los goles fueron de Karim Benzema, Sergio Ramos y Marco Ascencio por el Madrid. El descuento por el Atalanta lo hizo Luis Muriel.

LA PRIMERA QUE TOCA… ¡Y GOL! Con unos segundos en la cancha, Marco Asensio pone la tercera anotación del Real Madrid ante Atalanta: ¿Jaque Mate?#ChampionsxFOX pic.twitter.com/urlUbZV9Pc — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 16, 2021

Con información de: mediotiempo.com