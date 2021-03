Julio César Chávez lanza dura crítica contra Rafael Amaya

El reconocido actor Rafael Amaya se vio envuelto en la polémica recientemente, luego de que una revista asegurara que el famoso enfrenta delirios de persecución, los cuales quedaron en evidencia en un video que se hizo viral en redes sociales.

Ante este hecho, la representante de la estrella salió en su defensa y negó que su cliente tuviera algún problema de salud, aunque hubo otra cosa que también llamó la atención, pues la mánager tuvo la oportunidad de criticar a Julio César Chávez por ventilar la vida privada de su cliente.

«No es un tema que nos tenga felices, sé que Julio César Chávez hizo lo propio al ser el dueño de la clínica, pero no creo que haya estado bien tanta publicidad alrededor dé, y por eso cuando se habló de que se iba a hacer una conferencia de prensa tampoco, porque al final del día todos estos son procesos, y no creo que haya habido otros clientes en donde saquen y hagan unas conferencias de prensa con ellos, creo que es el tema porque era él y eso no está bien», agregó.