Extiende EU cierre de frontera con México hasta abril

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Debido a la situación por pandemia de Covid-19, el Gobierno de Estados Unidos extendió un mes más el cierre de fronteras con México.

El Departamento de Seguridad Nacional de E. U., informó que las restricciones a los viajes no esenciales en las fronteras terrestres permanecerán hasta el 21 de abril.

Solo los viajes esenciales y flujos de comercio se mantendrán sin restricciones.

Aseguraron que trabajarán de manera coordinada con sus homólogas de México para identificar un enfoque para aliviar las restricciones cuando las condiciones lo permitan.

Esta medida del cierre de fronteras de E. U., también aplicará para Canadá.

To prevent the further spread of COVID-19, and in coordination with our partners in Canada and Mexico, the United States is extending the restrictions on non-essential travel at our land borders through April 21, while ensuring continued flows of essential trade and travel.

— Homeland Security (@DHSgov) March 18, 2021