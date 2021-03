Manchester United avanza a Cuartos de Europa League

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Manchester United se impuso por 1-0 en San Siro al AC Milan y se clasificó este jueves para los cuartos de final de la Europa League.

Tras el 1-1 de la ida, fue el francés Paul Pogba el que resolvió la eliminatoria con un tanto al 49’ de tiempo corrido.

El Milan dio otra muestra de que no se encuentra en su mejor momento de la temporada, con solo dos victorias en los últimos nueve partidos disputados (contando todas las competiciones) y los hombres de Stefano Pioli no consiguieron ni siquiera forzar la prórroga.

We bow out of the #UEL. Proud of the performance in adversity

A San Siro passa lo United. Usciamo ma a testa alta #ACMMUFC #SempreMilan pic.twitter.com/HrbUgKvmxN

— AC Milan (@acmilan) March 18, 2021