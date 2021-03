Mónica Noguera dió positivo a covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La conductora Mónica Noguera ha dado positivo a Covid-19, así lo informó la periodista Jessica Gil a través del canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Gil explicó que su colega tomó la decisión de ausentarse del trabajo para realizarse la prueba de coronavirus.

«Desafortunadamente Gustavo no podrá estar hoy porque nuestra compañera Mónica Noguera salió positiva a Covid y en un acto de responsabilidad Gustavo tomó la decisión de ir hoy en la mañana a hacerse la prueba, por supuesto esperamos que salga todo bien. Le mandamos un abrazo a Mónica. Esperamos que todo esté bien», dijo Jessica.

Sin revelar más detalles del estado de salud de Noguera, Gustavo Adolfo apareció en la emisión para manifestar que se encuentra sin ningún síntoma de contagio.

«Yo perfectamente bien. No quiero adelantar ningún tipo de noticia, pero desafortunadamente este bicho sí existe, está todos los días entre nosotros y no tenemos que bajar la guardia. Lo que es un hecho es que a Mona no la he besado ni abrazado, hemos guardado sana distancia, creo que tengo más cercanía con Jessica Gil», explicó Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo mediante su canal de YouTube confirmó que dio negativo a su prueba de coronavirus.

«Ya llegó el resultado que me acabo de hacer del Covid-19 y si lo pueden ver y a Dios gracias, salí negativo. Motivo por el cual me voy a quitar el cubrebocas», indicó el periodista.

Hasta este momento Mónica Noguera no se ha pronunciado al respecto de su contagio ni de los síntomas que padece con esta enfermedad.

