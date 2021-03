Primera ronda pareja

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Arnulfo Mata Huerta.-

Broncos de La Clementina y Primos de Las Compuertas compartieron triunfos al comenzar la serie final de “la pelota caliente” perteneciente a la Liga Municipal de Llera de Canales.

Esta primera doble jornada, se nos informa extraoficialmente por parte del que en sus buenos tiempos fue un sobresaliente beisbolista como es Ronaldo Cortez Delgado, nos hace saber que el primer juego fue para La Clementina con pizarra de 12-5 y el segundo se lo llevaron Los Primos de Las Compuertas, siendo la anotación de 24-7 y así pues la primera ronda quedó empatada a un triunfo por bando.

Cabe señalar la serie es a ganar cuatro de siete juegos y el domingo entrante se jugará el tercero en el parque deportivo del ejido La Clementina, donde seguramente Los Broncos contarán con todo el apoyo de su entusiasta porra.

Tal y como sucedió en el magnífico parque Quinsal construido por don Jesús Quintero, hijo pródigo de Las Compuertas, la gente acudió porque en ese ejido el beisbol es el platillo fuerte.

Y aunque por la mañana hubo desaliento por la derrota, por la tarde todo fue alegría y las tribunas del Quinsal se vieron repletas de fervientes fanáticos que cuando peloteros de la novena local ponían la pelota al otro lado de la cerca y la gente se levantaba de sus asientos para reconocer que su equipo estaba en su tarde.

El pitcheo combinado hizo ganar a La Clementina con un box score de 12-5, siendo los pitchers David Sánchez, Wilberto Guevara y Kevin Flotes.

Por la novena local estuvieron en el cerrito de los disparos Eduardo Zamarripa con relevo de Cirilo Vázquez.

Con “la carabina al hombro” destacaron por los ganadores, peloteros como Jesús Tinajero de 4‐3, Guillermo Flores de 3-3 y Jonathan García de 4‐2 con uno de vuelta entera y par de vuela cercas por parte de Jesús Tinajero.

Por Las Compuertas se dejaron ver frente al pentágono José Luis Torres de 3-2 y Daniel Montelongo de 3-3.

SE EMPATA

Horas después, una tarde gloriosa fue la que tuvo el equipo de casa con el parque Quinsal repleto de aficionados que no fueron defraudados por sus jugadores que salieron con las baterías bien cargadas de pura dinamita, ganando fácilmente con pizarra de 24‐7 y como en finales no hay nocaut, los serpentineros de La Clementina pasaron “las de Cain”, pues hubieron de permitir batazos de todos calibres, por ejemplo Daniel Montelongo emuló al legendario bateador de los viejos Yanquis de Nueva York como fue el gran Babe Ruth, porque Dany se adornó con dos cañonazos de cuatro estaciones y para no ser menos, Gerardo Pérez hizo recordar a los viejos aficionados al béisbol como Ted Williams, cañonero de Medias Rojas de Boston y “Gera” también puso la pelota por las nubes, depositándola muy atrás de la cerca del parque Quinsal.

En resumidas cuentas. Jesús Avalos como Iván Sánchez, Guillermo Flores, Eduardo Parras y Carlos Lara “tiraban y se agachaba” como se dice en los mentideros beisboleros.

Daniel Montelongo se fue de 4-2, Alfredo Castillo de 4-3, Javier Chávez y Tito Cabrera de 4-3 y 6-3 respectivamente.

Lanzaron por Las Compuertas, Vicente Gallardo, quien se llevó la victoria, siendo apoyado en el relevo por Jorge Armando Pérez y Cirilo Vázquez, quienes cumplieron con sus funciones de “apaga fuegos”.

En este segundo partido la pólvora de La Clementina estuvo muy mojada, destacando Jonathan García y Guillermo Flores de 3-2 respectivamente

Cabe mencionar que el equipo de Las Compuertas tiene como dirigentes a Ezequiel Cabrera y Carlos Martínez y La Clementina a José Luis Tinajero y Denison Salazar.