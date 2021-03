Reúnen fans firmas para que ‘regrese’ Pepe Le Pew

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un grupo de fans lanzó una petición a través de Change.org, después de la polémica que surgió alrededor del personaje animado Pepe Le Pew, al que se le considera inapropiado por normalizar la cultura de la violación y el acoso sexual, para intentar rescatarlo y que la empresa Warner Bros. lo vuelva a tener en cuenta.

A principios del mes de marzo de 2021, el periodista Charles M. Blow publicó en su columna que Pepe Le Pew era un personaje que “abonaba a la cultura de la violación”, lo cual desató un gran número de comentarios, varios de ellos a favor y otros en contra.

Ante esto, la empresa Warner Bros. señaló que el personaje no aparecerá en la película “Space Jam: A New Legacy” (aunque esta decisión fue tomada con antelación) y no se tiene contemplado en ningún proyecto actual o futuro, lo cual fue considerado -por algunos sectores- como exagerado y parte de la “cultura de cancelación”, razón por la cual incluso se lanzó una petición en Charge.org para que el personaje animado vuelva a ser considerado.

El usuario Martín R. señaló en la plataforma que lamentablemente no regresará en futuros proyectos de Warner Bros., lo que lo convierte en el primer personaje de Looney Tunes en ser excluido y señala que la cultura de la cancelación ha ido demasiado lejos.

También señaló que el columnista Charles M. Blow ha puesto en marcha muchas tonterías en su Twitter.

La petición tiene como finalidad alcanzar las dos mil 500 firmas y, hasta el momento que se escribe esta nota, ya ha juntado un total de dos mil 419, aunque se desconoce si el llegar a la meta provocará un cambio importante en la decisión de Warner Bros. por mantener al famoso zorrillo lejos de sus producciones.

A la solicitud de Change.org se han sumado comentarios en los que usuarios señalan que Pepe Le Pew es “un personaje clásico y adorable”, además de señalar que “el mundo de los Looney Tunes nunca volverá a ser el mismo sin él”. Incluso algunos fanáticos advierten que no volverán a ver nada de los Looney Tunes hasta que el personaje traiga de vuelta a sus personajes, “especialmente Pepe Lew”.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021