Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

Al menos en la candidatura a la presidencia Municipal de Victoria en Morena se rompió ya la posibilidad de ir en unidad en el presente proceso electoral, reveló la regidora Rosario Rodríguez Gutiérrez.

En ese sentido, negó rotundamente que hubiera una candidatura de unidad, ya que el llamado en ese sentido fue ignorado por los diferentes aspirantes.

«Mira la unidad no, no va a haber porque ya se convocaron a unidad y no se pusieron de acuerdo».

Rodríguez Gutiérrez señaló: «entonces van por encuesta, pero unidad definitivamente no».

La regidora de Morena integrante del Cabildo local señaló que será a más tardar el día 28 de este mes cuando queden ya definidas las candidaturas a los diferentes puestos de elección popular que estarán en disputa en el presente proceso electoral.

«Ya por ahí andan ya los pluris federales, vienen los diputados locales y al final creo que va a ser presidentes municipales; pero para el 28 tenemos ya todas las listas».

Cabe señalar que al interior de Morena actualmente contienden por la candidatura a presidente municipal de Victoria el primer síndico del Cabildo local Luis Torre Aliyán, el ex beisbolista profesional Ismael «Rocket» Valdez así como el ex priista Eduardo Gattás Báez, entre otros aspirantes.

