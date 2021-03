‘Sexy’ cumpleañera

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (Agencias)

La actriz Aislinn Derbez cumplió 34 años el día de ayer, y lo celebró de una manera muy liberadora y sexy al compartir en su Instagram un video y una fotografía en la que presume de su figura.

Aislinn recibió las felicitaciones de su papá, hermanos y por supuesto de su hija Kailani, quien aparece junto a su expareja Mauricio Ochmann cantando las mañanitas en inglés.

El enternecedor video lo compartió Aislinn en sus estados de Instagram, donde también colocó los mensajes de amigos y familiares. Eugenio Derbez le escribió un emotivo mensaje en el que le recuerda que es el primer amor de su vida.

“Tenía sólo 23 años cuando me enteré de que venías en camino. Tenía miedo de convertirme en papá… pero todo cambió cuando te pude abrazar. La frase ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’ en ‘No Se Aceptan Devoluciones’, la escribí pensando en ti”, escribió el comediante.