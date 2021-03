Lo que se dice

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata

OLGA.- Allá en Tampico, el fuego amigo entre los aspirantes de Morena está a todo lo que da. El centro de atención es la diputada Olga Sosa Ruiz. Uno podría pensar que son los panistas quienes la están bombardeando en redes sociales debido a que le ven potencial y buscan debilitarla, pero no, no es el panismo… ni el estatal ni el municipal, son los de Morena. Una de ellas es Edna Rivera, la diputada local que también aspira a la alcaldía porteña. Ella es la que encabeza uno de los frentes contra Sosa. Mujer contra mujer; morenista contra morenista. Ah, pero en una sesión del Congreso local no le vayan a decir algo a doña Edna, porque se molesta y dice que es misoginia, aun cuando sea enfrentada por alguien de su mismo sexo. Incongruencia le llaman algunos, hipocresía, otros.

CÓMPLICES.- El Auditor Superior del Estado, como el buen Herodes, se lavó las manos en el caso de la investigación contra el alcalde con licencia de Victoria, Xico González, al señalar que no se trata de algo de su dependencia, sino de la Fiscalía Anticorrupción. Cualquiera que sea la instancia, no se les ve voluntad de acabar con la corrupción. Los casos ilegales de Xico están totalmente documentados, hay evidencias claras, si no actúan es porque no quieren, o son cómplices. Así de sencillo.

SOTO.- En caso de ganar la reelección, quien se perfila para ser el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura estatal es Arturo Soto Alemán. Así fue la negociación para que este no insistiera ni en la alcaldía ni en la diputación federal. El asunto es también ver cómo le podría ir al PAN en las elecciones. Si afianza la mayoría, sería el coordinador parlamentario y el líder del Congreso los tres años (si es que no sale con que quiere la alcaldía otra vez). Pero si hay una situación más equilibrada en lo que respecta a las curules, entonces solo sería un año Presidente del Poder Legislativo.

“GUERRA”.- Durante la transmisión en redes sobre el primer encuentro de la Cámara de Diputados contra el gobernador Cabeza de Vaca por el tema del desafuero, hubo una guerra de bots. Por un lado estaban los afines al Gobierno federal tundiendo al mandatario estatal y exigiendo “justicia”; pero, por otro lado, estaban los seguidores del Gobernador atacando a la Federación y apoyando muy fuerte al Ejecutivo estatal. La mayoría eran cuentas bots, pero su guerrita en redes estaba más entretenida eso que la reunión de la Sección Instructora.

CAMPAÑAS.- Estamos en la recta final del periodo de intercampañas, o dicho en otras palabras, a poco de iniciar el proceso constitucional de proselitismo. Entraremos de lleno a la etapa más sucia y desgastante. Al periodo en donde veremos, comeremos, desayunaremos, cenaremos y hasta soñaremos a partidos y candidatos. Será poco más de dos meses de mucha intensidad política. Agárrense, tomen aire y asúmanlo con tranquilidad.

EN CINCO PALABRAS.- Serán tiempos de intensos ataques.

PUNTO FINAL.- “Si ven a un candidato saltar por la ventana, vayan atrás de él, seguro hay algo bueno en la caída”: Cirilo

