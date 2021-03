Cómo saber qué tipo de piel tenemos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Las mujeres siempre queremos no solo tener, sino lucir una piel increíble, sobre todo cuando se acercan las vacaciones.

El primer paso para una piel perfecta y saludable es comprender qué tipo de piel hay y saber cuál es la nuestra antes de aplicar cualquier tipo de tratamiento, crema o algún producto inadecuado para tu piel.

Esta se divide en 5 categorías: Normal, grasa, mixta, seca y sensible. Aunque la piel puede cambiar debido al clima, salud o edad, trata de no confundirte.

La piel normal por lo regular tiene poros pequeños, no suele irritarse ni enrojecerse, no es demasiado seca, por lo general no tiene marchas y en ocasiones algunos granos; suele ser suave y resistente y acepta la mayoría de los productos de belleza y cuidados de la piel.

La piel grasa se caracteriza por tener poros grandes, sensación grasosa y con imperfecciones y aunque es un poco difícil de cuidar también tardar más en mostrar los efectos de envejecimiento, por lo que no debes limpiarla en exceso y evitar usar demasiados productos.

En la piel mixta suele acumular grasa en la zona T (frete, nariz, barbilla), pero el resto del rostro equilibrado, y el resto del rostro estable, por lo que un limpiador suave y un humectante ligero harán que tu piel luzca limpia y saludable.

Si sientes tu piel tensa, áspera o escamosa, es posible que tu piel sea seca, retiene menos humedad y segrega menos grasa, lo que provoca líneas de expresión, por lo que los aceites, bálsamos faciales hidratantes son ideales para tu piel, utilízalos 2 veces al día.

Si piel es sensible, probablemente se ponga rojiza, irritada, se ruboriza fácilmente y tiende a ser más delgada, por lo que debes usar productos dermatológicos con acción suave y relajante, sin perfume.