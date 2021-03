Confesó haber sido alcohólica

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (Agencias)

La comediante Consuelo Duval decidió sincerarse durante una de las emisiones de “Netas Divinas”, programa en donde es conductora, y habló sobre el problema que tuvo con el alcohol hace unos años.

Duval les contó a sus compañeras de trabajo que hace dos años se vio afectada por un problema de alcoholismo. De acuerdo con la actriz, decidió desahogar sus problemas en la bebida después de que a su padre le detectaran cáncer.

“No sé en qué momento el alcohol fue mi compañerito de banca y creo que sí lo tengo claro, fue cuando me enteré del cáncer de mi papá, luego de mi hermana y dije: Esto no lo vivo sobria”, relató.

La actriz mencionó que comenzó a tomar mucho, pero llegó un momento en el que decidió dejar el alcohol. “Me enganché muy cabrón con el alcohol y llegó un momento en el que un día me desperté, hace como dos años, y dije: No quiero esto nunca más”, expuso.

Consuelo dijo que “sentía que yo no era yo si no tenía dos o tres copas de tequila, ya me abría, me anestesiaba y de repente ya me descubría que había bebido de más. Me levantaba angustiada pensando: ‘¿Qué hice ayer?’ y es la sensación más espantosa de tener en la vida”.

“Algo pasó y ahorita te digo con todo el amor de mi vida que no me entra el alcohol. No es que le tenga tirria y ya no bebas, pero ya no me entra. Si me tomo una, pero ya no quiero volver a ser esa Consuelo que fui”, expuso.