El campo se está quedando solo, advierte diputada.

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El campo entró en un proceso acelerado de abandono porque los jóvenes muestran una absoluto desinterés por la actividad, denuncio la diputada local, Martha Patricia Palacios Corral.

Dijo que la baja rentabilidad de la agricultura y de la ganadería, sumada al abandono por parte de los gobiernos, han generado desánimo entre las nuevas generaciones en los municipios rurales.

De esa manera, señaló, dentro de muy pocos años no habrá quien siembre las tierras.

“Los hijos nuestros no quieren dedicarse a la agricultura. No quieren saber nada del campo porque han visto que se dejó de darle valor a la actividad” mencionó.

Esa situación encaminará al país a una crisis alimentaria que lo hará dependiente del extranjero.

“El problema es mayor porque cuando haya una crisis mundial de producción de alimentos, países como el nuestro se las verán muy difíciles. Lo mejor sería que fuéramos autosuficientes pero el Gobierno no le quiere invertir al campo” mencionó.

La legisladora panista por Valle Hermoso advirtió que los gobiernos no han valorado la gravedad del problema, e incluso lo minimizan porque le siguen regateando apoyos.

Por su parte, Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Regional Agrícola del Norte (URAN), denunció que cientos de productores han optado por abandonar la actividad durante los últimos años.

Debido a ello, dijo, existen miles de tierras que han quedado ociosas porque no hay quien las siembre.

“Actualmente no hay quien quiera invertirle en la agricultura. Por eso hay miles de hectáreas abandonadas” refirió.

Incluso, dijo, ni siquiera para renta hay interés en las tierras.