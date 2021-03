Enrique Guzmán pone en duda las declaraciones de Frida Sofía

Acto seguido, destacó que su hija está dispuesta a una reconciliación con la joven…

«Ella es la más dispuesta de todos, en el caso de Frida pues Alejandra fue la que advirtió la llamada, sé que insistieron mucho, a lo mejor ella también (accedió por eso, pero) la oí un poquito cuidadosa por no decirte, meticulosa en lo que está diciendo», aseguró. «Espero que esto progrese, no es una reconciliación en este momento, es un intento de hacerlo, pero estoy viendo como los pasos firmes sobre cómo va el asunto».

Cabe señalar que minutos más tarde el intérprete de “La Plaga” se comunicó al programa de TV Azteca, y luego de que Pati Chapoy le mencionara que esta nueva controversia entre madre e hija es gracias a la empresa que maneja a Alejandra, el artista dijo:

«Yo creo que es un propósito comercial de Frida, ella quiere hacer publicidad y entonces ya la volvió a llamar mamá», aseveró. «Realmente Alejandra no está muy entusiasmada por esto, no está muy entusiasmada como que fuera cierto (el interés de Frida), pero es una situación que tienen que mejorar ellas, entre ellas, no en un canal de televisión, ni para promover un disco que está haciendo la señorita”.