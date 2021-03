Niurka pide no juzgar a Rafael Amaya

Más adelante, Niurka habló de lo que pudo llevar a Rafael Amaya a abandonar sus terapias de rehabilitación y comparó la situación del actor con los problemas que enfrentó su ex Juan Osorio.

«Está enfermo, necesita un apoyo de codependencia, como yo apoyé a Juan que me convertí en su codependiente. Necesita él eso, gente alrededor que se conviertan en sus codependientes», indicó. «Dejen de joder, que no sean cule…. Les voy a decir una cosa, me despierta tanta ira la gente enferma, mediocre y desgraciada que hace ese tipo de cosas, que trata de hacer leña del árbol caído, me da tanto coraje».