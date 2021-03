Prevén aumento de basura en vacaciones

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico

TAMPICO, Tam.- Dependencias del ayuntamiento de Tampico se preparan para la temporada vacacional de primavera donde se estima que se incremente la generación de basura hasta en un 30 por ciento, es decir unas 80 toneladas más de lo que regularmente se recolecta, de acuerdo a lo estimado por el secretario de Servicios Públicos del gobierno de Tampico José Schekaibán Ongay.

Manifestó que la población está saliendo a pesar de la pandemia, y los turistas están llegando a este destino y «estamos preparados, en la zona centro aumentamos el personal de la limpieza, hacemos un turno para poder limpiar y en cuestión de recolección de basura no paramos, no hay día festivo para nosotros, no paramos la recolección en las casas y comercios».

El objetivo es que se mantenga limpia la ciudad, “nuestras cuadrillas de limpieza, en los días festivos dejamos guardias en las avenidas principales y parques públicos como la laguna del Carpintero, la rampa de Fray Andrés tenemos cuadrillas permanentes y tenemos apoyo a la gente que tiene su lancha para que no tengan problemas en el río».

El año pasado la suspendimos por la pandemia y este año si vamos a ver si autorizan la apertura de lugares públicos, dijo, «nosotros tenemos una lancha ahí junto con Protección Civil para estar pendiente de la ciudadanía, los que se meten a nadar ahí o los que tengan una embarcación que tenga una falla en lo que compete al municipio todo el río Pánuco”.

“Servicios públicos estamos preparados para atenderlos igual nunca dejamos de estar en espacios públicos siempre hemos tenido toda la limpieza y el mantenimiento de jardines, ayer si se dieron cuenta en el parque Fray Andrés había mucha gente, todo el fin de semana y nosotros estuvimos trabajando y al pendiente de toda la ciudadanía”, expresó.

Agregó que en la laguna del Carpintero, rumbo a la náutica y en el parque Fray Andrés, es donde más se acumula basura y en el parque de la Petrolera, además se estarán verificando las disposiciones sanitarias, “que usen cubrebocas y usen su sana distancia, yo visite algunos lugares y la ciudadanía tenía su sana distancia y que la basura la depositen en los tanques, igual cubrebocas, que no los pongan ni en área verdes ni vía pública”.