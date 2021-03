Seguirán aumentando pensiones de IMSS e ISSSTE y salario mínimo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló este lunes 22 de marzo de 2021 que el salario mínimo y las pensiones del IMSS y del ISSSTE seguirán aumentando en el país.

El presidente expresó su confianza en que en enero de 2024, los adultos mayores estén recibiendo 6,000 pesos bimestrales, es decir 3,000 pesos mensuales, cien pesos diarios, además de que se irá considerando la inflación.

Indicó que además, por la reforma a la Constitución que se llevó a cabo ya no van a poder los gobiernos futuros, sea quien sea, disminuir el monto de las pensiones, siempre van a tener que incrementarse, ya se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión.

Mencionó que en 2015 se crearon las UMAs (Unidad de Medida y Actualización) para incrementar las pensiones de jubilados, pero como está aumentando el salario mínimo “como nunca”, 42 por ciento en términos reales en lo que va de su gobierno, las UMAs se quedaron atrás.

Explicó que una UMA es equivalente creo que a 89 pesos y un salario mínimo son 142 pesos.

Dijo que los trabajadores jubilados, pensionados, exigen que se regrese al salario mínimo como medida para entregar las pensiones, pero la Suprema Corte resolvió que deben seguir las UMAs. El Presidente acotó que por esto tomó la decisión de que se mantengan las UMAs y se actualicen conforme a la inflación.

López Obrador señaló que se aumente la pensión al adulto mayor y se vaya aumentando el salario mínimo porque quienes sostuvieron que no desaparecieran las UMAs argumentaban que si se utilizaba de nuevo el salario mínimo lo que iba a suceder es que no iba a aumentar el salario mínimo por el peso de las pensiones, entonces así aumentan las pensiones a todos, porque incluye trabajadores al servicio del Estado, trabajadores del seguro social, me refiero a jubilados y pensionados, y al adulto mayor, y tiene que seguir aumentando el salario mínimo, porque el salario mínimo en el país, aún con los aumentos que ha habido, sigue estando abajo. Entonces, el trabajador en activo va a poder recibir más, no se va a limitar el incremento del salario mínimo por el peso de las pensiones, esa fue la decisión que se tomó.

Esta decisión va a ayudar a 11 millones de adultos mayores, porque solo los adultos mayores indígenas recibían pensión a partir de los 65 años y ahora en general, todos los que tengan 65 años cumplidos a partir de julio van a recibir su pensión.

