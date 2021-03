Bad Bunny luchará contra The Miz en Wrestlemania 37

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Bad Bunny está próximo a cumplir uno de sus más grandes sueños que es participar en un Wrestlemania.

La estrella participará en la edición 37 del famoso evento de lucha libre, en el que se enfrentará a The Miz en The Showcase of the Inmortals.

Previamente, había manifestado su deseo de subirse al ring en la WWE e, incluso, había atacado directamente a The Miz y John Morrison, ahora tendrá la oportunidad de un enfrentamiento de manera oficial.

Wrestlemania es uno de los eventos más importantes de la WWE, en el cual han surgido leyendas como la del Undertaker, que logró una importante racha antes de su retiro.

La edición 37 de Wrestlemania se celebrará el próximo 10 y 11 de abril y se llevará a cabo en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida.

Con información de: mty.telediario.mx