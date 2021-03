Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio una declaración desde la Casa Blanca con respecto al tiroteo donde murieron 10 personas en un supermercado de Boulder, en Colorado este lunes.

Biden pidió al Congreso de Estados Unidos aprobar “inmediatamente” medidas para reforzar el control de armas en Estados Unidos.

La prohibición incluiría las armas de asalto las cuales se han visto involucradas en la mayoría de los más graves tiroteos en ese país.

“Podemos salvar vidas” con el control de armas, declaro Joe Biden.

JUST IN: Pres. Biden: "I don't need to wait another minute, let alone an hour…to urge my colleagues in the House and Senate to act" on gun reform measures. https://t.co/YnJgFCnfWJ pic.twitter.com/BbMhfNLHS4

— ABC News (@ABC) March 23, 2021