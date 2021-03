Enrique Jonguitud escribió sobre no estar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Redacción.-

El día de ayer se llevó a cabo la presentación del libro “Los días donde no estamos” del escritor Enrique Jonguitud Blanco quien es uno de los beneficiados del Programa Editorial Tamaulipas 2020.

Esta presentación se realizó en la Biblioteca Marte R. Gómez, con la presencia de un número limitado de personas, y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de Cultura Tamaulipas.

En el marco del Día Mundial de la Poesía fue como se llevó a cabo la presentación de este libro que fue presentado por Alfredo Marko, quien dio unas breves palabras sobre la escritura y obra de Jonguitud antes de darle la palabra al autor.

Enrique agradeció a los presentes y al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y Artes por el apoyo para la publicación del libro; sobre la intención que lo llevó a escribir “Los días donde no estamos”, dijo que fue para hablar de la distancia.

“Creo que es un tema del que se puede hablar largamente y creo que es un tema que es materia prima para los escritores, también encontré la ventaja que da la libertad la escritura, esa libertad que de abordar temas que a veces en nuestro día a día no alcanzamos a reflexionar a fondo”, expresó.

Entre la plática del autor sobre lo que lo llevó a escribir este libro, el cual le tomó dos años culminar, se realizaron lecturas de algunos de los poemas que se pueden encontrar entre las páginas de su opera prima.

Posteriormente se dio un espacio para una sesión de preguntas y respuestas, en donde explicó la razón del título de su obra. Para Jonguitud esa fue una decisión “de última hora” ya que se eligió una vez finalizado el libro.

“En las últimas correcciones me di cuenta de que el título era este: ‘Los días donde no estamos’ porque yo veo los días como un espacio que agotamos. Siempre he dicho que los días, para mí, más que un espacio de tiempo es como un lugar geográfico”, mencionó.