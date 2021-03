Familia festeja cumpleaños de su perro e invita una gallina y un gato

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Nuestras mascotas son como nuestra familia, tanto que etiquetarlos en esa palabra queda corto pues se transforman en una parte fundamental. Es como si se tratara de hijos, hermanos o primos, pues siempre están ahí para nosotros dispuestos a darnos el amor que necesitamos.

Por ello, la señora María Luisa Martínez Camacho, de Nuevo León en México, decidió celebrarle su cumpleaños a Roky, un chihuahua que vive con ellos y que desde su llegada les ha dado todo lo mejor de sí. Fue así como entre adornos, pastel y piñatas decidieron armar una verdadera rumba a la que fueron invitados especiales.

A la fiesta asistieron un gallo y una gatita, esperando disfrutar de un buen rato junto a Roky quien estaba sorprendido por todo lo que le rodeaba.

Su hija Jaamín Cárdenas dijo que cada integrante de la familia tiene una mascota, Roky es de su mamá, su hermano tiene a la gatita, su papá tiene otro perro y su hermana tiene al gallo “Claudio”.

La sueña de Roky señaló que ella siempre había querido hacerlo y que es una lástima que más animales no tengan fiestas por el temor del “qué dirán”. Pero ella no le toma importancia, con el coronavirus recordamos que nada es para siempre y por eso no dejará pasar ninguna oportunidad.

La pasaron muy bien imaginando que su momento favorito fue el del pastel, una buena excusa para la familia también de pasarla bien juntos. Al saber que cada miembro ha adoptado una mascota, nos deja claro que adoran a los animales y es un buen lugar para Roky y sus otros hermanos.

Por lo que esperan que Roky haya tenido un buen cumpleaños y que cumpla muchos años más, para que pueda seguir disfrutando de estas maravillosas fiestas.

Señalaron que se quedaran esperando las fotografías de sus otros compañeros, seguro también les celebrarán el cumpleaños. Sobre todo el gallo, aunque parezcan simples animales de granja, este está dispuesto y bien vestido para la fiesta.

Fue un gran cumpleaños en familia, este perro y su familia sí que saben lo que es bueno.

Con información de: upsocl.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: