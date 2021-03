Lady Profeco, se queja porque no le respetaron un precio en Zara

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una mujer se quejó públicamente a traes de un video en redes sociales porque supuestamente la tienda Zara de Metepec, Estado de México, no le había respetado el precio de una prenda

Según la mujer, a la que apodan en redes, cómo Lady Profeco, la prenda que era un chaleco, estaba en euros y al hacer la conversión a pesos, supuestamente pretendían cobrarle de más.

Acusó con acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor para externar su molestia.

Ella explica que le comentó del problema a uno de los empleados, el cual le dijo que muchas veces los clientes cambian las etiquetas y debido a la pandemia, no hay suficientes empleados por el momento para revisar todas las prendas.

“Es tu trabajo, no es mi problema que no te des abasto, ponte pilas, ponte a revisar las prendas, es tu chamba”, reclamó la mujer.

“Le dije hazme la conversión y respétame el precio en euros y me dijo que sí, me acerco a la caja y me dice bueno son 599. Me dijo que eso estaba estipulado en lo que cuesta la prenda y yo ¿eres o te haces? Sabes qué, no me voy a llevar nada”, aseguró.

Al final la mujer no compró la prenda y comentó que también, en la misma tienda había una bolsa sin etiqueta, lo que para ella significaba que el producto debía ser gratis.

Terminó su video diciendo que en México las cosas están mal porque las personas no exigen sus derechos.

“No se queden callados, de verdad”, puntualizó.

