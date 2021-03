Luis Romo fue elegido en el equipo de la semana de FIFA 21

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Las dos asistencias y el desempeño de Luis Romo no pasaron desapercibidos en el mundo y gracias a su gran juego con Cruz Azul frente al Atlas, el mediocampista mexicano de la máquina fue elegido en el equipo de la semana de FIFA 21, donde aparece al lado de figuras del futbol mundial como Karim Benzema, delantero del Real Madrid.

Luis Romo se lució con tres asistencias y dos de ellas de dos pases largos para que Cruz Azul pudiera ganar 3-2 a los Rojinegros en el Estadio Azteca y de paso su equipo consiguió la décima victoria consecutiva del torneo, toda una marca para la institución que iguala su mejor racha de victorias en la historia.

En el equipo de esta semana están contemplados, además de Benzema, a Sergiño Dest con el Barcelona, Dries Mertens con el Napoli, Gnabry con el Bayern Munich, entre otros jugadores que tuvieron un gran fin de semana.

Serge Gnabry obtuvo su segunda carta IF y es interesante por su desempeño, como casi todos los jugadores de la Bundesliga. Para los que disfrutan de su técnica pueden elegirlo como tirador y sacarle mejor provecho.

Este es el equipo previo al evento FUT Birthday del próximo viernes donde es esperan muchas sorpresas.

En redes algunos apuntan a que podría aparecer Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, lo que sí es seguro es que los jugadores serán mucho más llamativos.

Can they shock one of England's best? 🧐

A new Europa League Road to the Final Squad Building Challenge is now available in #FUT.#FIFA21 pic.twitter.com/weVyFjMYyk

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 24, 2021