¿Recuerdas a ‘Piquito de pollo’? Así luce actualmente Ivonne Avilez

Ivonne estudió Administración de empresas y con el surgimiento de las redes sociales comenzó a acaparar la atención en Instagram. Debido a que la música es una parte importante en su vida, en el 2016 reapareció en La Voz en donde hizo una audición, pero ninguno de los coaches voltearon sus sillas.

Esto no fue impedimento, actualmente Ivonne Avilez de 32 años tiene un grupo llamado Stela, el cual formó junto con su hermano. Por otra parte, la cantante es muy activa en redes sociales, principalmente en Instagram donde no duda en publicar selfies en donde muestra sus cambios de look y divertidos videos.

Con información de: elsoldelalaguna.com