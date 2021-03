INE cancela candidatura de Félix Salgado Macedonio

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cancelarle a Félix Salgado su registro como candidato a gobernador en Guerrero por Morena, pues no entregó su informe de ingresos y gastos de precampaña.

La consejera Adriana Favela comentó que Morena parte de la postura de que no existió precampañas en Guerrero para la determinación de las distintas candidaturas a cargos de elección popular.

Dijo que lo anterior tiene consecuencias, como que el partido no haya registrado en el Sistema Nacional a las personas que estarían contendiendo por una candidatura y que, a su vez, estas al no tener la calidad de precandidatos, no presentaran un informe de precampaña.

Señaló que no es factible que los partidos sigan negando que no hacen precampaña. Explicó que cualquier partido político que registre una candidatura, necesariamente pasó por un registro de selección “llamase como sea”, por lo que las personas que participaron en el proceso, deberían presentar un informe de precampaña.

Comentó que la Unidad Técnica de Fiscalización encontró mensajes tanto en la vía pública como en redes sociales que pudieran tener un contenido de precampaña electoral.

El INE también avaló retirarle su derecho para registrarse como candidato a diputado local por Acapulco a Yair García Delgado; así como a los exaspirantes a la candidatura de Guerrero por Morena a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo.

Mientras, el consejero Uuc-kib Espadas señaló que es “una verbalización engañosa en las normas de Morena”, aunque dijo que la sanción sobre cancelar candidatura es desproporcional. Mencionó que si bien la sanción se deriva de la ley electoral, dijo que está en juego no sólo el derecho del partido político, sino de los votados y de los votantes.