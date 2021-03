Si Xico es culpable que pague: regidora

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

En caso que se comprueben los malos manejos financieros por los que ha sido señalado en el periodo que estuvo al frente de la administración municipal, Xicoténcatl González Uresti debe ser juzgado, señaló la primer Síndico del Ayuntamiento de Victoria Frida Patricia Escobar Ortiz.

“Claro que se aplique la ley, siempre estamos a favor de esto”.

Y recalcó: “claro que en caso de que se encuentre algo se debe de aplicar la ley”.

Sin embargo, la integrante del Cabildo local refirió que ya se han realizado varias auditorías a la gestión del ahora alcalde con licencia y hasta el momento no se han hecho observaciones o detectado irregularidades.

“Se han realizado ya algunas auditorías y de momento no se ha encontrado nada malo”.

Y agregó: “no tengo yo ningún inconveniente y nunca diré que no se haga”.

Asimismo, Escobar Ortiz dijo que de momento ella no ha sido citada a comparecer o declarar ante alguna autoridad sobre ese tema, pero en caso de ser requerida está en la mejor disposición de desahogar cualquier diligencia.

“En lo personal a mí no me han pedido ninguna información, no me ha llegado nada hasta el momento”.

Para concluir, recalcó: “que se haga lo que se tenga que hacer”.