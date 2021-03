CFE ordena investigación de alto nivel por apagón de diciembre

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició una investigación independiente con seis expertos de alto nivel para determinar las causas del apagón ocurrido en diciembre que afectó gran parte del país, informó el director de la paraestatal, Manuel Bartlett.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el funcionario dijo que este estudio servirá para que no se repitan este tipo de fallas y, aunque aseguró que no se trata de una persecución, sí habrá sanciones contra los responsables.

“Lo que ha hecho la CFE es convocar a un grupo de expertos del más alto nivel en la materia, transmisión, distribución y generación, con las mejores credenciales, es un grupo de seis personas que van a hacer una investigación independiente”, dijo.

Explicó que las indagatorias ya están en curso y lo que se ha hecho hasta el momento es entregar los reportes por escrito de todas las áreas involucradas, para que sean analizadas por este grupo de expertos que, dijo, “valen por su currículum, por sus conocimientos, ya se lo entregamos y ellos me mandaron un proyecto de trabajo que va a llevar como tres meses”, informó.

En este sentido, resaló que una parte clave de la investigación es el manejo de las redes eléctricas del país, que funcionan de manera automática, y cuyo sistema graba lo que ocurre en ellas, por tanto, será posible reconstruir segundo a segundo su funcionamiento el día de la falla. “Hay un trabajo intenso, serio, es un grupo independiente, van a dar el resultado público.

Tienen que revisar todo. Dijo el Presidente que esto no debe repetirse y nosotros tenemos que tomar las medidas para que no suceda, no se trata de una persecución, de ver quién hizo o no, se trata de ver qué pasó, corregir todo lo que estuvo mal”, agregó.

El 28 de diciembre del año pasado, varias alcaldías de la capital y municipios de estados como Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas y Estado de México, se quedaron sin luz por media hora aproximadamente.

