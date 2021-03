Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fingían peleas en ‘De Viaje con los Derbez

Finalmente, Aislinn Derbez mencionó que algunas personas que producen del programa le pedían que actuara y se enojara más al momento de realizar la discusión.

«Me decían: ‘Enójate más’, pero yo no soy así, por eso yo me rehúse en la segunda temporada a volver a actuar o a volver a fingir nada porque luego me dicen que ando yo de loca y tóxica», agregó.