Dar trabajo a jóvenes ayuda a que no sean presa fácil de la delincuencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está ayudando a serenar el país porque permite que los beneficiarios se capaciten para tener empleo, tengan ingresos y de esta manera no sean presa fácil ni sean enganchados por la delincuencia.

El mandatario federal dijo que este es un programa prioritario de su gobierno porque se está atendiendo un sector al que llamaban «ninis» que en gobiernos pasados fue discriminado y olvidado.

«Ahora con este programa los jóvenes tienen la posibilidad de trabajar como aprendices, tienen la posibilidad de formarse, de recibir un apoyo equivalente a un salario mínimo también para que no sean presa fácil de la delincuencia, que no los enganchen, que se encaminen por el sendero del bien y esto es importantísimo. Tenemos que jalar a los jóvenes, atraer a los jóvenes, garantizarles el derecho al estudio y al trabajo, así es como vamos a ir serenando al país garantizando la paz y la tranquilidad, no solo con medidas coercitivas», dijo.

Explicó que la política de seguridad de su gobierno está enfocada a atender las causas que originan la violencia como el abandono de los jóvenes, el empobrecimiento del pueblo y la pérdida de valores culturales, morales y espirituales.

Aclaró que a la par es importante mantener el trabajo profesional y coordinado con las fuerzas armadas y la Guardia Nacional para combatir al crimen.

Luisa María Alcalde, secretaria del trabajo, detalló que a la fecha han participado en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro 1 millón 700 mil aprendices, de los cuales 411 mil se encuentran capacitándose y de ellos seis de cada 10 son mujeres.

Con información de: mty.telediario.mx