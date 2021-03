Lo que se dice…

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata

HOY.- Este sábado o a más tardar mañana domingo, Morena dará a conocer el nombre de sus candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y curules federales para Tamaulipas. Existe expectación por parte del respetable y de la opinión pública por saber quiénes serán. Es la misma expectación que generaba cuando el PRI de aquellos tiempos, el antes poderoso tricolor, daba nota y generaba agenda. Ahora, guste o no, eso hace Morena y la gente está atenta de la determinación de las supuestas encuestas para publicar los 74 nombres que buscarán pelear palmo a palmo al PAN el control político de Tamaulipas.

CONGRESO.- En el Congreso del Estado les cayó como balde de agua fría en invierno la demanda que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Cámara de Diputados para echar abajo la reforma aprobada en el parlamento tamaulipeco para el caso del desafuero. Hubo un golpe en el escritorio de Gerardo Peña, quien de inmediato mandó llamar a sus asesores en materia legislativa y legal para ver los posibles escenarios. Quizás ya esperaban esta respuesta del Congreso de la Unión, o mejor dicho, de la Federación, sin embargo, no evitó el coraje y, por qué no decirlo, la preocupación de los diputados del Partido Acción Nacional.

MERCADO.- Plausible la determinación de darle una manita de gato al mercado Argüelles de Ciudad Victoria. Desde hace muchos trienios que no le daban un cariñito a ese inmueble, sin embargo, me parece que puede ser dinero tirado a la basura. ¿Por qué? Porque ese edificio está ya para tirarlo a la basura y hacer uno nuevo. Cada tres años veíamos en tiempos de campaña que los candidatos se daban una vuelta y prometían un mejor mercado, pero hasta ahora nadie lo cumplió, y esas instalaciones se fueron no solo envejeciendo, sino haciéndose obsoletas, y ahora ya prácticamente inservibles. Es urgente un verdadero proyecto que inicie por derrumbar ese inmueble y hacerlo nuevo. Cierto, puede ser muy costoso, pero a la larga la gente lo va agradecer y además le dará a la Capital de Tamaulipas otro rostro. Un ejemplo de ello es el de Tampico. Véanse en ese espejo.

PAINT.- Por cierto, la presentación de esa remodelada, que no es más que una mano de pintura, se hizo, creo yo, al ahí se va. Quien presentó el proyecto solo le tomó fotos al mercado y en paint, le puso el color. Un ejercicio como de tarea de secundaria. Más seriedad, por favor.

CAMPAÑAS.- La semana que entra entraríamos ya a la recta final para el inicio del proceso de campañas. Los partidos se tomarán un “santo descanso” para poder cargar bien las pilas y llegar a esa etapa al cien por ciento. Pero no solo ellos deben ponerse así, también la ciudadanía, porque entraremos en esa época en la que la política será el pan nuestro de cada día y en la que veremos de todo, desde golpes bajos hasta las más espantosas historias. Conoceremos, pues, de qué están hechos los políticos de ahora. Es de miedo.

EN CINCO PALABRAS.- Un respiro para el aguante.

PUNTO FINAL.- “Al que a buen padrino se arrima, buena candidatura lo cobija”: Cirilo.

Twitter: @Mauri_Zapata