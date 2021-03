Paradigmas de la contradicción

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Pérez Ávila

Me resulta imposible precisar si lo leí, o si alguien con credenciales de culto me lo hizo saber: “El teatro más rápido del mundo es la política”. Hace referencia al hecho de que la política es simulación, como en el escenario, donde un actor representa un personaje del todo diferente de como es él en su vida real, sin fingimiento de por medio.

Hemos visto cambios vertiginosos en el acontecer político tamaulipeco, es decir, en ese teatro donde la frivolidad y la tragedia se rozan con frecuencia tal que pueden llegar a confundirse en una mezcla grotesca y ridícula.

Para quienes somos espectadores sin vínculos afectivos o despectivos con los protagonistas del teatro dramaturgo tamaulipeco, son traidores las y los tránsfugas, como el tornillero carente de lealtad o las y los beneficiados por un partido durante toda su vida pública, al cual abandonan para irse a otro, en el cual les garanticen seguir lucrando, en tanto “se sacrifican por el pueblo”.

Salir de un escenario para entrar a otro, en política, a la mexicana, es lo común. Peor aún se da, en ese teatro meteórico, cuando él o ella, sin dejar el mismo proscenio, permaneciendo en el escenario donde han descollado, pasan de ser azules a morado, de verde a rojo, de conservadores a liberales, sin sonrojarse, excusándose en la patraña de siempre. Todo lo hacen por el pueblo. No los mueve la ambición personal. Sus convicciones no cambian, su mudanza es de chaqueta, por lo demás, siguen sosteniéndose en su afán patriótico y plausible: todo lo hacen por usted y por mí. Nada para ellas o ellos, todo lo dan por su amor incontenible y desaforado por el pueblo.

Si es Maki, para quienes enarbolan la pluma como espada flamígera, es una mujer de quien se debe desconfiar, porque siendo tan beneficiada por Acción Nacional, registra a su hijo en Morena en calidad de candidato al trono reynosense. La tildan de traidora.

Pero no a Yahleel Abdala Carmona haciendo lo mismo, con la diferencia que no utiliza a su vástago. No tengo nada contra ella. Como tampoco obtengo algo de doña Maki. No me inquieta en lo absoluto. Me niego a aceptar lo que se maneja con tanta falacia. Si ambas son tránsfugas, por qué una es traidora y la otra va del PRI al PAN, con la anuencia y el apapacho de dos señores, en Nuevo Laredo, Oscar Enrique Rivas Cuéllar, en Victorville, el acosado y acusado Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Remacho la observación con un hecho tenue, de escasa, de casi casi ninguna importancia. La señora Adriana Contreras es regidora pluri por Morena. Solicita ser candidata a diputada local, le rechazan su pedido. Se emberrincha. Deja a Morena y se registra en Movimiento Ciudadano, dende le dicen sí a su aspiración. Sobre ese asunto, comenta el colega Raúl Hernández Moreno: “Morena cometió un error al dejarla ir”. Yo capto así la admonición: Morena debió colocarse de hinojos ante ella, clamando con desesperación: Plis, Adriana. No nos abandones. ¿Qué vamos a hacer sin tí?

Como si fuera poco. El hijo de Adriana es candidato a diputado federal por MC. ¡Ni los Kennedy!…..

CÁPSULAS CONTROVERSIALES: Típico funámbulo el caso del furris yeti tropical, José Félix Salgado Macedonio, bamboleándose sobre el alambre tendido entre INE y MORENA. A TODA MAQUINA las locomotoras, montadas sobre rieles forjados en los altos hornos de Palacio Nacional. La colisión es ineludible. En cabina están dos cruzados que no se rajan: López Obrador y Lorenzo Córdova….EL DESAFUERO en cierne del gober García Cabeza de Vaca es de vida o muerte, en la retórica política. Si no procede, sale fortalecido y, se debilita la 4aT……