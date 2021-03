AMLO critica uso excesivo de agua para producción de cerveza y leche

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no se pueden seguir ampliando las actividades de producción de cerveza y leche en el norte del país porque significa un consumo excesivo de agua, aunque reconoció que es mejor la leche que la cerveza «así lo recomienda Ricardo Anaya, que ya no se tomen caguamas».

El mandatario dijo que su gobierno tiene el objetivo de convencer a todos para que se cuide el agua del país, pero si no se avanza en ese propósito se van a tomar decisiones enérgicas y estrictas.

«No se trata de que se deje de producir la leche sino de ya no seguir ampliando las áreas de cultivo de alfalfa porque significa más agua para producir leche, la leche es agua. Entonces por qué no sin dejar de producir la cerveza y la leche, aunque es mejor la leche que la cerveza, bueno, así lo recomienda Ricardo Anaya que ya no se tomen caguamas, pero por qué no utilizar el agua del sur y del sureste hay tanta agua que se padece de inundaciones», dijo.

Señaló que el estado mexicano tiene que jugar un papel en la planeación para ordenar el desarrollo del país porque en el pasado se priorizó el desarrollo en manos del mercado sin pensar en el medio ambiente.

Criticó que todavía se esté buscando instalar cerveceras en el norte del país o que se busque seguir ampliando los cultivos de alfalfa para alimentar el ganado.

«Entonces tenemos que hacer conciencia para que se sigan conservando los recursos naturales y entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. Vamos nosotros a apoyar con este propósito y con la idea de no prohibir, pero todo tiene un límite. Si se quiere arrasar y destruir la naturaleza nada más por la codicia pues vamos a poner orden y vamos a tomar decisiones porque el pueblo y la vida la salud es lo primero», destacó.

Según López Obrador, durante los 36 años de lo que llama el periodo neoliberal, el director de la Conagua era impuesto por los empresarios más influyentes del país y actualmente encabeza el organismo una científica.

Dijo que este modelo que solo tenía el objetivo de generar riqueza mostró su rotundo fracaso porque destruye el territorio, empobrece al pueblo y genera desigualdad, confrontación, odio y violencia.

«La verdad que no estaba así el país cuando lo recibimos de nuestros padres, no había la escasez de agua ni la contaminación de ahora, desde luego no había la inseguridad y la violencia que se padece en nuestros tiempos. Por eso tenemos que esmerarnos en que las cosas cambien, se transformen y vuelvo a decir convenciendo», agregó.

Con información de: milenio.com