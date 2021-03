Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Hace unos días fue encontrado en total estado de abandono el autobús de giras de Rigo Tovar, en el que se transportaba al ícono musical de los años 70, autor éxitos como “Mi Matamoros querido” y «El sirenito”.

En el municipio de Santa María Tonanitla, Estado de México, fue encontrado el autobús de giras del “Ídolo de Matamoros” por lo que, a través de las redes sociales, diferentes usuarios publicaron algunas fotos en donde se muestra el abandono total en que se encuentra dicha unidad.

En las redes sociales algunos grupos se han unido para levantar la voz y hacer que las autoridades logren rescatar el autobús de Rigo Tovar y pueda ser trasladado a Matamoros.

Rigo Tovar Ristori, hijo del cantante, reveló que el autobús de giras, lo mantienen en custodia los ex trabajadores de Tovar.

Indicó que el autobús no se ha movido y no cree que se pueda regresar a Matamoros, ya que las personas que lo tienen en custodia son los ex trabajadores de su padre y no quieren llegar a ningún arreglo hasta ahorita, tal vez, más adelante quieran soltarlo, pero por lo pronto no.

Pero los fanáticos del cantante aseguran que es un patrimonio histórico para dicha la ciudad fronteriza; en los grupos de Facebook los seguidores han puesto la ubicación exacta en donde está este autobús.

Rigoberto Tovar García mejor conocido como Rigo Tovar, nació en Matamoros, Tamaulipas, fue mesero y barman y de ahí se le ocurrió formar con sus hermanos el “Trío Recuerdo” para amenizar a los asistentes del lugar.

Al obtener el éxito, llaman a otros amigos y forman “Conjunto Costa Azul” de música tropical.

Sus éxitos musicales son diversos y sus presentaciones son innumerables, pero una de las más emblemáticas fue cuando rompió el récord de asistencia para un solo artista, esto al presentarse en las márgenes del río Santa Catarina en Monterrey, Nuevo León, donde reunió a más de 350 mil personas.

Con información de: milenio.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: