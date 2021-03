Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La Asociación Galesa de Futbol (FAW) denunció en un comunicado los abusos racistas recibidos en las redes sociales por los jugadores de su selección nacional tras el partido amistoso disputado contra México en Cardiff.

«El racismo y todas las formas de comportamiento discriminatorio son completamente inaceptables y la FAW lo condena por completo. La FAW está dialogando con la policía de Gales del Sur para asegurarse de que este tipo de comportamiento aborrecible sea denunciado e investigado», expresa en su escrito.

Y agrega: «La FAW se une a otras asociaciones y clubes nacionales para instar a las plataformas de medios sociales y a las autoridades reguladoras a tomar medidas más fuertes, eficaces y urgentes contra este comportamiento despreciable», apunta el escrito.

I am going out on a limb and saying that approximately 90% of #racism in #football is not from supporters in the #UK – I said it a few months ago, too.

Two example provided.

I think most of it comes from #Brazil #middleast and #asia#Wales #matondo #soccer #WALMEX #England pic.twitter.com/RUjGDxOQIk

— Dr. Heath LEGEND (sub to my YT) (@MKUltraLegend) March 28, 2021