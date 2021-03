Llega ‘Checo’ Pérez en quinto lugar en GP de Baréin

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En un apretado final del Gran Premio de Baréin, el piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y logró la victoria número 96 de su carrera deportiva en el GP de Baréin.

El piloto mexicano llegó en quinto lugar del GP de Baréin. A tres vueltas de la final, el siete veces campeón mundial llegó a ser adelantado por Verstappen, pero justo después de ponerse primero, el Red Bull perdió potencia y Hamilton recuperó el puesto.

Gracias al finlandés Valtteri Bottas, Mercedes logró también el tercer lugar.

La zona de puntos fue completada por el británico Lando Norris (McLaren), el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el español Carlos Sainz (Ferrari), el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

Joy for @LewisHamilton as he holds off a determined Max Verstappen to win in Bahrain 🏆

An epic start to the 2021 season! 👌#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/udSzTUjZ8i

— Formula 1 (@F1) March 28, 2021