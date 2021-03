Detenidos los trabajos de construcción del puente peatonal en La Morita

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel Díaz / El Sol de Tampico

ALTAMIRA, Tam.- La empresa constructora del paso peatonal que será colocado sobre la avenida de la Industria a la altura de La Morita, ya tiene lista la estructura metálica para ser asentado sobre los pilares colocados en los extremos y camellón central de esta vía de comunicación que comunica Altamira y Tampico, conforme al plan original de su edificación.

César Vázquez Jáuregui director de Protección Civil en el municipio, informó lo anterior e indicó “actualmente se encuentra detenida la colocación de dicho puente, ya está lista la estructura metálica la cual la podemos observar que se encuentra ubicada en el estacionamiento del complejo administrativo de Retama”.

La estructura metálica que forma el paso peatonal, está conformada en dos bloques que abarcará los carriles de ambos sentidos de circulación y que comunicará de extremo a extremo, por lo que también ya le fue colocado el plafón transparente que tendrá el techo para protección de las personas.

El funcionario municipal agregó que “hasta ahora no sabemos cuándo vaya a ser colocada la estructura del puente peatonal, lo que si es un hecho es que ya están los pilares que van a sostener los pasos y estamos a la espera de que la empresa constructora nos diga cuando van a colocar esos pasos”.

Hasta ahora dicha dependencia de Gobierno no cuenta con fecha y hora para hacer el movimiento “nos tendremos que coordinar para tener el control de la vialidad, no tenemos fecha para cuando se desarrollarán los trabajos en cuanto tengamos la información nos coordinaremos con la autoridad vial para cerrar el paso y seguramente se efectuará en las noches, no se ha hablado aún con la compañía constructora”, agregó Vázquez Jáuregui.

En torno a la ubicación de los cables de alta tensión propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicados en los extremos de la avenida de la Industria Vázquez Jáuregui dijo desconocer que si ese ha sido un factor que impida realizar los trabajos.

