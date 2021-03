Duda razonada

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

Cinco diputados de Morena se abstuvieron de votar en la promoción del juicio de Controversia Constitucional de la Cámara Federal de Diputados, en contra del Congreso local tamaulipeco, por la reglamentación que promulgó, abrogándose las facultades de exonerar y desechar las investigaciones que por presuntos delitos federales se siguen en contra del Gobernador del Estado.

Sí, en el caso del PRI, con quienes llevan una alianza parcial los panistas en esta elección, igual fueron tres votos a favor, tres en contra y 35 abstenciones; en el caso del PT fueron dos abstenciones contra 33 a favor, el verde tuvo dos abstenciones y dos a favor y de las dos abstenciones de los sin partido, en la contra hubo uno a favor.

Sí también, el juicio ya se promueve con el aval de 285 votos, que hicieron el 70 por ciento de los 410 diputados presentes en la sesión de la semana pasa; con 77 votos en contra (18 por ciento) y 46 abstenciones en total (once por ciento).

Los votos en contra no completan la totalidad de los panistas en la actual legislatura (78), pero no porque alguno de ellos hubiera votado en contra o se hubiera abstenido; por variados motivos 14 de ellos no estuvieron en la sesión.

Algunos piensan que la abstención y nada es lo mismo –lo precisa la legislación, incluso–, pero para “la causa local”, el que los aliados del Presidente no hayan votado todos a favor, “es que no hay unanimidad”.

A los del INE y su megalómano presidente, sí le preocupó ese dominante 70 por ciento de influencia presidencial en la cámara y en el acto se pusieron a emitir acuerdos, pretendiendo limitar los espacios de representación proporcional no por partido, sino por coaliciones.

Desconoce que las alianzas entre partidos suelen ser electorales y no para el ejercicio del poder, ni para la representación popular en funciones; entre los mismos partidos se dan movimientos –escisiones y adhesiones– en las legislaturas, no se diga en las alianzas.

Pero ese es otro tema; el juicio de constitucionalidad tiene un destino conocido y frente a ello, el gobernador CABEZA DE VACA sigue insistiendo que ninguna de las imputaciones tiene sustento real.

Así como celebran la no unanimidad en la Cámara, de cuando en cuando, se acuerdan, se aclama al debido proceso aludiendo a los dichos públicos en el proceso camaral y se insiste, “de eso no estamos hablando”, cuando que la solicitud de la Fiscalía fue por lo de los impuestos en la venta de un departamento.

El juicio ciudadano no espera al juicio de la historia, en estos casos y ya tiene una sentencia acuñada.

El otro rostro de esta puesta en escena no es diferente; el PAN y MORENA siguen “peleando” rounds de sombra, llevando hasta el último momento el registro de sus candidatos.

En el caso del PAN, la semana pasada presuntamente se tomó la última de las decisiones locales, al definir las candidaturas plurinominales para las diputaciones locales.

Se confirma –en ello– que las personas más cercanas al liderazgo político actuante llevan mano, al instalar en la posición uno al dirigente estatal del partido LUIS “Cachorro” CANTÚ seguido de la regidora –exreina de belleza– sanfernandense MARINA RAMÍREZ.

Con excepción de los candidatos a diputados federales, el resto de las listas hace mucho que se enviaron a México para su validación, sin que estas se hayan confirmado, y hay quienes son de la idea de que se hará hasta el miércoles, a punto del cierre del plazo para registros ante el Ietam.

En el caso de Morena, igual han ido posponiendo las fechas para la publicación de sus listas de candidatos, incluidos los de diputados federales para los que hoy se cierra el periodo de registros ante el INE.

Igual a los presuntos nominados –federales– les han estado llamando para avisarles que “ganaron la encuesta”, pero hasta que no esté publicada la lista y registrada ante la autoridad electoral, cualquier cosa puede pasar.

Así para los diputados federales como para los alcaldes en funciones, que se registraron, está cantada la postulación para ser reelectos, como es el caso de OLGA JULIANA ELIZONDO, ADRIANA LOZANO y ERASMO GONZÁLEZ, además de MARIO LÓPEZ y ADRIÁN OSEGUERA.

De posicionamientos muy vistos, hablando de botones de muestra, también RIGOBERTO RAMOS en Reynosa y OLGA SOSA en Tampico, parecen muy firmes hacia la nominación para las respectivas alcaldías.

No hay plazo que no se cumpla. Ya falta menos.

Del resto de los partidos políticos, durante el fin de semana se hicieron una serie de registros, especialmente respecto del PRI, que conserva capacidad de organización y convocatoria, hasta mantenerse con nivel de competencia en variadas plazas.

Destacados, los eventos de BENITO SÁENZ en Reynosa, PEDRO LUIS CORONADO en Matamoros y MARIO MIRELES en Llera, donde le están echando ganas, llevando su proyecto de manera profesional.

En Victoria capital, GUSTAVO CÁRDENAS anunció que competirá por la diputación local en el distrito XV, donde el PAN va por la reelección con ARTURO SOTO, pero aquel recuerda que ya una vez le ganó.

Entre otras buenas noticias para muchos, hoy empiezan a pagarse –en una primera etapa- las becas SET-SNTE, en las que mucho influyó la gestión del sindicato magisterial liderado por RIGOBERTO GUEVARA y la disposición del Gobierno estatal.

Las becas federales que van dirigidas a estudiantes del nivel superior, como las pensiones a los adultos mayores, entre otros apoyos, igual se estarán pagando en estos días con acumulación de varios meses adelantados, para librar los tiempos de campaña y elección.

Esto y aquello, más allá del beneficio directo para los acreditados, al generar circulante, significará un respiro para la economía, que ha vivido tiempos muy difíciles desde que llegó la pandemia hace ya más de un año.

Y el periodo vacacional de Semana Mayor inició en medio de las tradicionales controversias, empezando con que, si son fechas de guardar por las festividades religiosas, o es periodo “para el destrampe” en playas, ríos y balnearios.

En Madero, el alcalde no quiere que vaya la gente, por miedo a los contagios locales del coronavirus, pero el Estado, ha promovido el turismo, aludiendo a la seguridad pública, sin dejar de mencionar el tema del cuidado personal por la pandemia.

Igual las autoridades sanitarias han difundido que el agua de las playas ya fue checada y certificada y en el caso de Tamaulipas, goza de buena calidad para el disfrute de los paseantes.

En el caso de La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, la buena noticia es que los hoteles están agotados en su ocupación; la mala es que, aunque en las vísperas se anunció la construcción de una línea de abasto de agua potable desde la distante cabecera municipal, el hecho es que está no se ha consumado y la escasez del vital líquido es abrumador.

Las pipas no se dan abasto acarreando de los pozos cercanos que están agotando su gasto. Y apenas estamos empezando.