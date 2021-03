Las Maki-Encuestas de Reynosa

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

En mis 35 años de pertenecer al maravilloso mundo de los medios y ahora al de la consultoría, hemos conocido a muchos especialistas en demotecnia, no vamos a decir nombres pues el tema es delicado, además de que no me gusta “testerear” el territorio de los egos superlativos.

Sin embargo, dar respuesta a lo que me exigen los lectores es muy importante. ¿Por qué la administración municipal de Maki en Reynosa, siempre aparece como “la mejor del mundo”? Es los que me insisten y pues aquí va.

1.- Por supuesto que No. Es como si un hijo único, le pregunta a su mamá, quién es el mejor bebé del mundo; es el ejemplo clásico del personaje malvado que le pregunta a su espejo mágico, sobre quién es la más bonita del reino. ¿Se acuerdan de las historias de los Hermanos Grimm?

Más o menos lo mismo, y en el terreno de la fantasía, a todos nos debe quedar claro que a veces, hay quienes tienen la proclividad de comprar un caro espejo, que venga con todo y cuenteros y por ello “remember”.

a.- “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.” Abraham Lincoln.

b.- José Alfredo, el filósofo de Dolores, Hidalgo, Guanajuato, en paráfrasis. “Puedo comprar mil votantes, y darme una vida de gran ficción” y aquí es donde viene lo bueno…. “pero el cariño Comprado Ni sabe querernos ni puede ser fiel”…

Eso es lo que pasa por allá en el norte, con este y muchos otros casos. Ni modo que la alcaldesa, tenga mejor a Reynosa – a propósito de su nueva máscara–, que Copenhague.

¿Conocen la nación mexicana? Han estado en Mérida, en Jalapa, en Querétaro, en San Luis, en La Paz, San Pedro, Colima, Saltillo… ¿entonces? Por qué construir un castillo de naipes y aun peor, pretender un traspaso biológico como si Reynosa se mereciera un sociodrama de monarquía hereditaria.

Lo decía Voltaire y aquí lo hemos escrito muchas veces “quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero”. Sin ofender a nadie de mi amada Reynosa, si agarran carretera, al interior de México confirmarían con absoluta certeza, que Reynosa no está en el top de las ciudades de la República, por más estudios falseados demoscópicos y/o cuchareados.

2.- Y para no hacerles cuento largo, hay varios tipos de encuestas básicas. Personales, es decir casa por casa, por telefono, por internet, por correo y básicamente todas son buenas, pero si utilizan profesional y éticamente el método, es decir, si lo respetan.

Pues no hay peor estudio, que el que se inventa en una hoja de Excel y mostrarla con “pastelitos o barras” de colores.

Por eso aguas con los cuentos, que “tengo más que García Márquez” (Calle 13).

LO MEJOR DE CADA CASA…

Mientras terminan de aterrizar todos los candidatos de Morena, para ver el cómo quedaron los grupos de adversarios, los careos, pues el PRI y el PAN se declaran listos, les comento que los Casinos podrían regresar a la Capital de Tamaulipas.

A decir de Roberto Osvaldo Castillo Hernández, vicepresidente en la zona centro del estado de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio ya existe diálogo para aterrizar proyectos.

Lo anterior significa que existen condiciones de seguridad para este tipo de empresas, pero sobre todo, para los ciudadanos ludópatas o para los que se quitan el estrés jugando su dinero.

Del cuarto piso.- Por supuesto que hay que reconocer el trabajo de las autoridades para lograr que Tamaulipas esté en semáforo verde, pero lo que nos parece increíble es que algunos piensan que eso significa permiso para morir.

Si llegamos a este color es porque nos hemos cuidado, pero no la mayoría. Si no nos cuidamos, vamos a parar, amigos, colegas, familiares, literalmente lastimados y en los casos extremos en la tumba.

¡Por favor cuídense!

En paralelo, las principales playas de la entidad están listas, bajo condiciones de no hacinamiento. En este esfuerzo trabajan en Miramar, pero sobre todo en playas muy populares como la Bagdad en Matamoros, donde el alcalde Mario López ya la tiene como reluciente y con soportes para dar seguridad.

Igual en El Tesoro en Altamira donde el alcalde en funciones Cuauhtémoc Zaleta Alonso, sabe que lo de hoy, es el paraíso en el sur de la entidad. Todo con sana distancia y éxito.

Nostra Política.- Obrador va por modificar la Ley de Hidrocarburos “a fin de garantizar los intereses de la Nación” y bajo el pretexto de “un peligro inminente para la seguridad nacional” suspender permisos de empresas.

Es pregunta… ¿hasta dónde USA se las dejará pasar?

