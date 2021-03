‘Sospechosismo’ en Morena

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ma. Teresa Medina Marroquín.-

La primera versión de que en Morena Tamaulipas acudan todavía al socorrido “aún no hay nada para nadie”, supone protestas y/o presiones internas bastante notorias ante el electorado.

Según ciertos trascendidos serían las bases militantes de este partido que en apoyo (justamente) a una nueva sangre política, distinta a la de siempre proveniente de otros partidos, mantienen atoradas las postulaciones que inicialmente deberían ser los registros a las diputaciones federales. Así como para 43 alcaldías y 22 diputaciones locales de mayoría.

Y es que de acuerdo a lo que indica la legislación electoral desde este sábado 27 inició el proceso de registro de los anteriores 65 cargos populares, más sindicaturas y regidurías, cuyo plazo vence pasado mañana, es decir, el miércoles 31 de este marzo que ya fenece.

Registros que se harán ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, como los de diputados federales que iniciaron desde el pasado lunes 22 y concluyen hoy lunes, debiéndose inscribir en el Instituto Nacional Electoral.

De hecho al escribir estos renglones se escucha que el Partido Verde, aliado de Morena, es quien lanzará a Tomás Gloria Requena y Gerardo Illoldi, por los distritos electorales federales de Río Bravo y Victoria.

¿CORRUPCIÓN E INEPTITUD?

El temor de los dirigentes naturales de Morena es que aparentemente muchos traen “línea” desde la CDMX, ordenada por Mario Delgado. Personaje acusado de negociar todas y cada una de las candidaturas referidas sin haber tomado en cuenta, ni para un saludo, a aquellos que han hecho de ese partido la sorpresa política de los últimos años.

Además, a Mario Delgado las bases populares del partido lo señalan de enriquecerse (eso dicen) a costillas de esas candidaturas, habiéndolo hecho en forma directa o, ya sabemos todos, en modo indirecto. Esto último interprétese de la manera que mejor se entienda o convenga.

Aquí sólo se cumple con decir lo que se dice por ahí, pero no se puede afirmar nada que no haya sido comprobado, además de que la bola de cristal no da para tanto ni para enterarse de lo que a puertas cerradas parecieran urdir sin levantar mucho la voz.

Otra versión es la ineptitud que sería una vergüenza para todos aquellos que están organizando esa importante actividad interna a fin de presentar a sus candidatos a solicitar sus registros ante el INE y el IETAM.

Y otra es que precisamente hoy 29 de marzo todo ese mundo “moreno” se apersonará a pedirles a las autoridades electorales, así sea de última hora, darle prioridad al registro de las candidaturas que más premura tienen de pasar por el filtro de las autoridades electorales.

NADIE QUIERE OTRA MAFIA EN EL PODER

Tampoco podríamos brincarnos la versión que apunta a que las cosas se han empantanado en Morena Tamaulipas porque según esto ya existe una nueva mafia en el poder, que tanto dice combatir el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mafia que por ninguna circunstancia aceptaría que quienes busquen cargos de elección popular asuman la ruta de una transparente jornada democrática interna, sino que antes, a como se asoma el ‘sospechosismo’ contra el partido de AMLO, exigen que de por medio surja el dinero ilegal por montones.

Olvidan, de ser así, que ni bajo esa estrategia lograrán convencer que ellos son los indicados para acabar con el llamado “Estado neoliberal”, y muchísimo menos volver a implantar el “Estado rector” que tanto anhelan.

MENSAJE DE FGCV Y TERCER INFORME RECTORAL

En otros temas el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dirigió un mensaje a las familias de Reynosa y la región e hizo un recuento de los programas y acciones llevados a cabo durante cinco años de gobierno. Hoy desde Tampico el rector José Andrés Suárez Fernández rinde su Tercer Informe que será transmitido por el Canal de la UAT, en un esfuerzo de gran difusión y al mismo tiempo evitando los efectos de la pandemia a través de la tecnología de la videoconferencia.

