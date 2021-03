Habló sobre abusos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (Agencias)

La actriz Cynthia Klitbo fue víctima de abuso sexual por un novio que se aprovechó de ella cuando tenía 14 años, así lo compartió en conferencia de prensa donde contó que los hechos sucedieron cuando fue a una fiesta con su novio de ese entonces.

De aquel momento no recuerda lo que sucedió sólo que despertó al otro día desnuda y con vómito. “Yo tenía un noviecito a los 14, que estudiaba en el Hispano, se llama Beto Reyes, tenía un grupo que se llamaba ‘The News’, y a mí me llevaron a una fiesta con sus amiguitos”, narró.

“Cuando desperté estaba toda vomitada, desnuda y me estaba bronco respirando, rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres. A mí me pasó más de una vez yo he sido una mujer violada varias veces”, confesó.

La actriz expuso que “tiempo después cuando empecé a ser famosa, me buscó y me pidió disculpas, pero cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta de que realmente no se vale y fue un desgraciado”. Otro episodio de violencia de género lo vivió mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Danza.

“Me tocaba ir a la escuela atrás del Auditorio Nacional, la cantidad de degenerados que nos acosaban a mis amigas y a mí. Muchas veces los militares del campo Marte se pegaban a las ventanas y ellos nos enseñaban todo, porque eran los vidrios transparentes y nadie hacía nada”, dijo.

En rueda de prensa, Klitbo habló más sobre el tema de la violencia contra la mujer y señaló que le da gusto que más personas estén denunciado que han sido víctimas de algún tipo de abuso o acoso además de compartir su experiencia.