Reaparece Eleazar Gómez y ofrece disculpas

Eleazar Gómez reapareció en redes sociales luego de que este pasado jueves 25 marzo obtuviera libertad condicional en el caso de Tefi Valenzuela.

Con un video el actor pidió disculpas a su ex novia, quien lo denunció por haberla agredido, además de sentirse arrepentido y en proceso de convertirse en una mejor persona.

«Soy Eleazar Gómez. Envío este comunicado ya que como varios de ustedes saben, el pasado 25 de marzo, después de 5 meses de estar detenido, obtuve mi libertad derivado de una suspensión condicional del proceso», escribió.

«Ahora que me encuentro en libertad y con más tranquilidad en mi vida, quiero comenzar por ofrecer una disculpa pública a las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas de alguna manera por mi comportamiento, quiero dejar muy claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Especialmente a Stephanie Valenzuela le ofrezco una sincera disculpa desde el fondo de mi corazón, por el mal momento que le hice pasar», dijo.

El juez le otorgó al actor libertad condicional por tres años tras aceptar que agredió a la modelo Tefi Valenzuela y bajo algunas condiciones, entre ellas no cambiar su residencia, no hablar del tema, acudir a terapia psicológica y no acercarse de nuevo a su ex novia.

«Hoy después de haber pasado 5 meses muy difíciles en mi vida, les puedo asegurar que además del arrepentimiento y el dolor; crecí, aprendí y recapacité. Ahora estoy en proceso de comenzar a tomar mis terapias y llegar a ser una mejor persona», concluyó.

También dedicó unas palabras especiales para toda la gente que lo apoyó en los momentos más difíciles.

«Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo el apoyo durante el proceso. Y a todos ustedes muchas gracias por su atención», finalizó.

Con información de: mty.telediario.mx