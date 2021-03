Silvia Pinal recibe segunda dosis de la vacuna contra el covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La primera actriz Silvia Pinal por fin recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, covid-19.

La estrella se unió a la lista de adultos mayores que recibieron la vacuna para evitar la muerte a causa de este virus.

La actriz de 89 años compartió su emoción a los medios y aprovechó para aclarar la polémica que se desató hace algunas semanas en el que la criticaron por haberse ido a otro municipio del estado de México para recibir la primera dosis y no esperarse hasta que le tocara en donde vive.

«Es que no me fui a vacunar, yo fui a cosas de trabajo y de colada me metieron a la vacuna», recalcó.

https://twitter.com/telediario/status/1376730855691988994?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1376730855691988994%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmty.telediario.mx%2Ftras-los-famosos%2Fsilvia-pinal-recibe-segunda-dosis-de-la-vacuna-contra-covid-19

Con información de: mty.telediario.mx