Vela no es opción

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (Notimex)

Ya con boleto en mano para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Selección Mexicana Sub-23 comenzará con el proyecto de reforzarse con los tres elementos mayores para buscar emular lo hecho en Londres 2012, cuando Oribe Peralta, Carlos Salcido y Jesús Corona fueron la base de ese éxito sin precedentes.

Desde hace algunas semanas, Carlos Vela ha sido puesto entre las opciones debido a que el delantero estaría dispuesto a disputar los Olímpicos con el Tri, pero Gerardo «Tata» Martino considera «ilógico» que sea considerado luego de su rechazo permanente hacia el conjunto Mayor.

«Yo no soy el jefe de Jaime ni mucho menos, soy un colega, no soy quien le da órdenes ni mucho menos. Lejos de mí está ponerme por encima de su situación; lo que sí dije es que en el caso de Carlos, cuando uno está a disposición de selecciones está para todas. No se puede estar para una sí y para otra no, lo cual me parece ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la Selección en la amplitud de la palabra», dijo el técnico en conferencia de prensa virtual previo al juego contra Costa Rica como parte de una gira de preparación en Europa.

REFUERZOS PARA MÉXICO EN OLÍMPICOS

Hay que recordar que cada Selección varonil de futbol clasificada a Juegos Olímpicos podrá llevar hasta tres jugadores mayores de 23 años en calidad de refuerzos, de ahí que nombres como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Sergio Ramos y Mohamed Salah han aparecido como grandes candidatos para acudir a Tokio.

México ganó boleto a Tokio con mucha autoridad: Tata

De igual manera, Martino felicitó al Tri Sub-23 y dejó claro que durante el cotejo se mostró con autoridad comparándolo con lo hecho por Estados Unidos que perdió su pase a Tokio 2020 ante Honduras.

«Respecto a lo que hicieron los chicos en Guadalajara es excelente. Jaime y todo su cuerpo técnico se han preparado muy a conciencia, las sorpresas en el futbol se dan permanentemente y lo que le pasó a Estados Unidos con Honduras pudo pasarle a México, pero ellos no dieron ninguna opción de que esto sucediera porque ganaron el boleto con mucha autoridad».