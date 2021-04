AMLO defiende su actuar frente a inundaciones en Tabasco

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su actuación frente a las inundaciones en Tabasco, al asegurar que sus adversarios querían que se mojara y se tomara fotografías en las zonas inundadas pero “se confunden, yo no soy un pelele”.

Informó que se han invertido 10 mil millones de pesos en total y, hasta el momento, se han entregado 75 mil paquetes de enseres. Aclaró que aún quedarán pendientes 116 mil, los cuales se empezarán a distribuir el 7 de junio, y concluirán a más tardar el 15 de septiembre.

“Mis adversarios, que siempre me quieren manipular, les gusta mucho dar instrucciones, órdenes de cómo debo comportarme, piensan que soy un pelele, un títere, se confunden, yo no soy un pelele. Querían que viniera a Tabasco, me metiera al agua, querían esa foto, no me gusta, eso es faramalla, es espectacularidad”, expresó.

El mandatario detalló que en cuanto bajaron las inundaciones se entregaron apoyos de 10 mil pesos cada uno a 235 mil afectados, lo que significó una inversión de cerca de 2 mil 400 millones de pesos “sin intermediarios, sin gestores y sin coyotes”, resaltó.

Respecto a los enseres domésticos, expresó que debido a la veda electoral se suspenderá la entrega de apoyos a partir de abril, y se retomarán después del 7 de junio, cuando haya concluido el proceso electoral.

Dijo que este periodo servirá para que las empresas mexicanas que producen estufas, refrigeradores y otros aparatos, puedan producir los enseres que se necesitan para cubrir las necesidades de la gente.

“Son tantos que no dio tiempo de entregarlos todos, pero no tienen capacidad las empresas del país para producir refrigeradores, estufas, los enseres que se están entregando, y no queremos hacer la compra en el extranjero. Hubiese resultado fácil hacer la compra en Asia o cualquier otro país y traer contenedores en uno, dos, o tres barcos, pero lo que queremos es que se produzca en México”, informó.

De acuerdo con el mandatario, sólo en electrodomésticos, el presupuesto estimado es de 2 mil 324 millones 713 pesos y sólo faltan por ejercer mil millones. Recordó que cuando ocurrieron las inundaciones él se encontraba de gira por Nayarit y tuvo que viajar desde esa región, hasta Tabasco, para encabezar las labores.

“Envié un mensaje a los paisanos, para que se salieran de sus casas, buscaran refugio y buscaran trasladarse a partes altas, les dije que la vida era lo más importante, que lo material se iba a reponer”. “Muchos salieron a refugios, no tuvimos muchas desgracias por pérdidas de vidas humanas con una inundación tan fuerte, estamos cumpliendo con reponer lo que se perdió, estamos actuando de manera consecuente”, remarcó.

Con información de: milenio.com