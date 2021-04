IMSS alista clínicas por posible aumento de casos de Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró que las unidades médicas se encuentran en alerta ante un posible aumento de casos de covid-19, por la temporada vacacional de Semana Santa.

El funcionario comentó que ya están analizando retomar los servicios de atención no covid, ya que “puede darse un incremento acelerado” de contagios como sucedió en diciembre.

“Cuando planteo que nos vamos a crecer en el número de camas, lo más importante es que no vamos a disminuir en camas. Aunque en algunos hospitales, en algunos lugares, se podría pensar que ya la ocupación permitiría empezar a ocupar esos espacios para los otros padecimientos, la verdad es que son 15 días, 20 días digamos, en los que vamos a tener una mayor sensibilidad de qué pasó durante la Semana Santa. “Nosotros estamos esperando que no tengamos un brote pero la verdad la experiencia de diciembre, aunque son dos fechas distintas, nos obligó a crecer de manera muy acelerada. Por eso el Autódromo Hermanos Rodríguez se mantendrá. Había voces de recuperarlo para sus actividades pero logramos un acuerdo para mantenerlo hasta julio”, aclaró Robledo.

Destacó que en caso de que se evite el repunte, se podrían diseñar otras estrategias de concentración de hospitales, es decir, que algunos sean 100 por ciento covid y otros sean liberados, para seguir con servicios tradicionales.

“La pandemia nos ha obligado a trabajar con cautela y en incertidumbre. Lo que debemos de estar seguros es que la capacidad que construimos durante diciembre, el modelo de atención respiratoria en primer nivel mediante la entrega de medicamentos, un kit y seguimiento de las personas vía telefónica se mantendrá firme”, aclaró.

Mencionó que en el IMSS se han vacunado al 85 por ciento del personal de primera línea, y cerca del 60 por ciento de los trabajadores en segunda línea, además de que actualmente, hay 9 mil personas encargadas de vacunar pero la meta es llegar a cerca de 18 mil.

Informó que de los 29 mil millones de pesos que se invirtieron en el 2020, 4 mil 300 millones se destinaron a la Ciudad de México y reconoció que posiblemente no podrían soportar otra pandemia.

“Es el gran momento de meternos al enfoque preventivo en serio. No hay forma que el país y ningún sistema de salud aguante otra vez tener una pandemia de covid con otras pandemias como la diabetes, particularmente. “Si ahora no logramos crear el expediente electrónico, único, entre todo el sistema de salud no va a haber otra oportunidad”, dijo tras reconocer la propuesta de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Con información de: milenio.com