Adelanta Rigo Ramos que impugnará el registro de ‘Makito’

Por Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El aspirante a la alcaldía de Reynosa, Rigoberto Ramos Ordóñez, acusó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y al delegado estatal, Ernesto Palacios de haber traicionado a las bases del partido y vender la candidatura a Carlos Peña Ortiz, quien dijo, forma parte de un clan que rinde cuentas a Margarita Zavala y Felipe Calderón y forman parte de la élite que ha mantenido el poder en México y que ha causado tanto daño al país.

Luego de que «Makito» (el hijo de la actual alcaldesa panista, Maki Esther Ortiz Domínguez) fuera registrado como candidato a Presidente Municipal en la ciudad fronteriza, Rigo Ramos en rueda de prensa denunció que en el proceso de selección interna se violaron los procedimientos y los estatutos del partido Morena.

Lo más aberrante, es que le incluyeran en una lista para ser candidato a diputado federal sin siquiera habérselo consultado.

Lo peor, dijo, es que la convocatoria fue violentada, la candidatura no cubre los tiempos, por lo que adelantó que impugnará el registro de Peña Ortiz.

Dijo que su pronunciamiento tiene sustento, no lo hace en capricho ni a título personal. Desde ayer el delegado Ernesto Palacios junto con Mario Delgado fue arbitrario y autoritario al imponer las candidaturas.

«Me comprometí en luchar por la unidad en morena sobre las bases de que se harían las reglas claras y parejas para todos. Pero no fue así el resultado del proceso interno es claro y antidemocrático y contraviene a todas las reglas a las que nos sometimos todos los aspirantes a excepción de Carlos Peña Ortiz».

Las imposiciones que tuvo Morena a través de Mario Delgado y el delegado violentan la convocatoria, lo cual ha provocado problemas y manifestaciones en Reynosa, Tampico y no solo en Tamaulipas, sino también en Jalisco, Guerrero, poniendo en riesgo hasta el 40% de la elección en el país, donde ni siquiera hubo encuestas para la asignación de candidaturas.

En ningún momento, dijo, negoció la candidatura por algún otro cargo. Incluso mencionó que encaró al delegado Palacios porque estaba en una lista para una diputación federal, pero ni siquiera había trato.

«No me debo a Mario, no me debo al delegado ni al partido», señaló al dejar en claro que hará ejercer sus derechos para «tumbar» la candidatura. «El problema es que traicionaron a todos».

Antes de concluir el posicionamiento de rechazo al procedimiento interno dijo que le han aborto dos investigaciones, una porque lo acusan de ser huachicolero y de lavado de dinero, lo cual negó rotundamente.

«Es lamentable que en menos de 2 años hagan este tipo de situaciones, es perverso, es absurdo. Los que me conocen soy de Reynosa, vivo en Reynosa. Si anduviera en este tipo de cosas lo sabrían», concluyó Rigo Ramos Ordóñez.