Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Claudia Velázquez.-

Cd. Victoria, Tam.-

La tapa de huevo la más económica es de 60 pesos, pero a pesar de ello, la demanda por parte de la población no disminuye, considerando que sigue siendo uno de los productos más demandados para su consumo diario, expresó el comerciante Lauro Peña García.

El también ex presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste, manifestó que no es el único artículo que se encuentra con un precio elevado, también el frijol, el aceite y otros que son de consumo diario en la comunidad, pero por eso no deja de consumirse.

Los productos antes mencionados son de primera necesidad, por eso es que, aunque sus costos están elevados en este momento, la comunidad sigue consumiéndolos, más en esta temporada de semana santa en donde hay quienes evitan el comer carne, expresó el comerciante de mayoreo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Se disparan precios de productos básicos

Destacó que en general se puede considerar como caros estos artículos, sin embargo, al comprar un kilo de frijol o un litro de aceite estos rinden para días o incluso semanas, en donde si es un poco más complicado la situación es con el huevo, ya que este se consume a diario.

Peña Garcia, concluyó que los precios del huevo por tapa en promedio son de 60 pesos, esto, dependiendo la marca y el tamaño del huevo, de ahí en adelante varían entre los 65 hasta los 70 pesos en algunos casos.