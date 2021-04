La quiere segura

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

Finalmente el Partido Movimiento Ciudadano confirmó el registro de DANIEL GONZÁLEZ como su precandidato a la presidencia municipal de Victoria. DANIEL es un cuadro joven, como la mayoría de los que en este proceso enviará a los diversos cargos de elección popular que estarán en juego en alcaldías y diputaciones locales. Quizá el “guerito” en el arroz, que será el no tan joven de MC a diputado local es GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, de quien hablaremos más adelante. Por lo pronto diremos que la carta fuerte de este partido político lo será DANIEL en aras de ocupar la presidencia municipal, donde habrá que reconocer que como regidor, fue de los pocos que se atrevió a denunciar a XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI en la serie de presuntos actos de corrupción, que también habrá que reconocer, los concentró la diputada local PATRICIA PIMENTEL para formalizarlos en una denuncia contra el ex alcalde bailarín. Que también diremos, permanece “congelada” en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas o bien, en la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción. El anuncio de DANIEL lo hizo CÁRDENAS GUTIÉRREZ redes sociales, donde lejos de ayudar, empaña la imagen del precandidato a la presidencia municipal de Victoria. En la planilla de DANIEL para integrar el cabildo de Victoria, en caso de que el voto le favorezca el seis de junio, va registrada MAYRA BENAVIDES como precandidata a regidor. Tras la invitación que le hicieran del Partido, MAYRA la analizó por espacio de dos semanas, en las que hizo una revisión de la situación en que se encuentra Movimiento Ciudadano en relación a estatutos, principios y doctrina. Valoró que para la elección concurrente en Tamaulipas, es decir de alcaldes, diputados locales y legisladores federales no va en coalición con otros partidos. Dio cuenta de que es un organismo político que postula a gente joven para la próxima elección, es decir, de mujeres y hombres que en pocas palabras, no tienen cola que les pisen, porque nunca se han visto involucrados en presuntos actos de corrupción o deshonestos. Son los nuevos valores que buscan incursionar para cambiar el sistema político en México, con partidos en los que predominan los mismos cuadros y no dan oportunidad a la juventud. Tras el análisis y recibir el respaldo de su familia, amigos y compañeros, MAYRA tomó la decisión de integrarse a la planilla que en Movimiento Ciudadano encabeza DANIEL GONZÁLEZ, desde donde espera, en caso de formar parte del cabildo, seguir atendiendo y encontrando soluciones que mejoren la calidad de vida de los victorenses. Y como decíamos en un principio, al interior de MC como que no todo es “miel sobre hojuelas”, dado que el posible registro de GUSTAVO CÁRDENAS GUTIERREZ como candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, no deja a todos contentos, porque desplaza a otros cuadros que esperaban tener la oportunidad de ser tomados en cuenta. Hasta donde teníamos conocimiento, solo en el Partido Acción Nacional se registraban candidatos por las dos vías, es decir de mayoría relativa y representación social a la vez. Aunque causó extrañeza, habrá que decir que GUSTAVO proviene del PAN y quizá por eso, utilizó esta misma estrategia que en algunos municipios, la consideran como un abuso. En fin.

